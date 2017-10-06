Amanoslar’da patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

Osmaniye’de Amanos Dağlarında arama tarama çalışması yapan güvenlik güçleri, altı kg plastik patlayıcı, 25 kg amonyum nitrat, bir adet içi patlayıcı dolu tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri buldukları patlayıcıları kontrollü olarak patlattı.
Amanoslar’da patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu1573 defa okundu
Osmaniye kategorisinde, 06 Eki 2017 - 16:25 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de Amanos Dağlarında arama tarama çalışması yapan güvenlik güçleri, altı kg plastik patlayıcı, 25 kg amonyum nitrat, bir adet içi patlayıcı dolu tüp ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
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