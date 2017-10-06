Bahçe’de, Meme Kanseri Farkındalık etkiliği

Osmaniye’nin Bahçe İlçesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri’ kapsamında, sağlık görevlileri tarafından vatandaşlara, meme kanserini simgeleyen pembe kurdele ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yapılan bilgilendirmede, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanser olduğu, yılda yaklaşık 15 bin kadının etkilendiği ve 2000’li yıllardan beri tüm kanser istatistiklerinde kadın kanserlerinin yüzde 20-25’inin meme kanseri olduğu belirtildi. 2004 yılından beri kadınların meme kanserinin erken teşhisinin önemini ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Ekim ayının tüm dünyada ve Türkiye’de meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlendiği, ve farklı etkinliklerle gündemde tutulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Bilindiği gibi kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sırayı alan kanser, öldürücülüğü yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanserle mücadelede ülkelerin kendi Ulusal Kanser Kontrolü programlarını geliştirmeleri önemlidir. Kanser kontrol programları doğru ve güvenilir kanser verilerinin toplanmasını, önlenebilir kanser etkenleri ile mücadele edilmesini, taranabilen kanserler için etkin tarama programları geliştirilmesini ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır. Ülkemizin de 2008 Yılından beri uyguladığı Ulusal Kanser Kontrol programı bulunmaktadır.”

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İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye)