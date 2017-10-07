Çiftçilere sulama eğitimi verildi

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yönelik sulama sistemleri konusunda eğitim gezisi düzenlendi. 10. Kalkınma Planı kapsamında, tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, modern sulama teknolojilerinin çiftçiye benimsetilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Adana Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (TAYEM) düzenlenen eğitimlere 20 önder çiftçi ve 4 Teknik personel katıldı. Söz konusu eğitimde çiftçilere, damla sulama sistemleri, yağmurlama sulama sistemleri, mini sprink sulama sistemleri, sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarıyla sulama sistemlerinin çalıştırılması detaylı bir şekilde anlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE