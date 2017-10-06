Dörtyol Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısını Yaptı

Dörtyol Belediye Meclisi 2017 yılı 9. Meclis birleşimini 03 Ekim 2017 Salı günü saat 16;00’da gerçekleştirdi.

Belediye Meclis üyelerinin tamamının katıldığı meclis birleşiminin birinci oturumuna Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy başkanlık etti.

Yapılan yoklamanın ardından saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy yaptığı açılış konuşmasında; “Doğalgaz, telekom, altyapı ve elektrik hatları ile ilgili yapılan çalışmalar nedeniyle ilçemizde birçok cadde ve sokak tahrip olmuş durumdaydı. Geçtiğimiz ay meclisimiz ilçemizde bozulan yolların asfaltlanması için bizlere bir yetki tanıdı. Sizlerden aldığımız bu yetki ile ilçemizdeki bozuk olan yolların önümüzdeki günlerde asfaltlanmasına başlanacak. Yetkiyi veren sizlerden aynı hassasiyetle ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklar içinde bir çalışma yaparak bizlere ışık tutmanızı istiyoruz. El birliği gönül birliği içerisinde ilçemize en güzel hizmeti hak ettiği şekilde yapma çabasındayız. Ama bu çabamıza engel olmak isteyen bazı kesimlerin ısrarla belediyemiz faaliyetlerini aksatmaya yönelik yanlı tutumlarına da şahit oluyoruz. Son zamanlarda Belediyemize müfettiş üstüne müfettiş gelmekte. Biz idare olarak bundan zerre kadar rahatsız değiliz. Aksine hesap verilebilirlik ve şeffaf yönetim anlayışımızda tüm çalışma raporlarımız ile hesap bilgilerimiz açıktır. Yaptığımız her iş kanun ve yönetmeliklere, en başta da kamu vicdanına uygun olarak hemşerilerimizin hizmeti için yapılmıştır.” Dedi.

Gündemin üçüncü maddesi olarak gündeme alınacak konuların görüşülmesine geçildi. Öneri olmadığı için meclis gündeminin 4., 5. ve 6. Maddesindeki Dörtyol Belediyesi 2018 Mali Yılı Gelir-Gider tahmini Bütçesi, Dörtyol Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve Dörtyol Belediyesi 2018 Mali Yılı Ücret ve Tarifelerinin görüşülmesini Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ederek ekim ayı ikinci meclis oturumunda karara bağlamayı oy birliğiyle kabul etti.

Meclis gündeminin 7. Maddesinde İlçemiz Karakese Mahallesi 861 ve 656 nolu parsellerin İmar Planı değişikliğine esas Komisyon Raporunu olumlu komisyonun görüşleri doğrultusunda oy birliğiyle kabul etti.

Gündemin 8. Maddesindeki Numuneevler Mahallesi 379 ada, 18 nolu parselin İmar Planı değişiklik talebinin oy birliğiyle İmar komisyonuna havale edildi.

Gündemin 9. ve son maddesinde ise Numuneevler Mahallesi 226 ada, 20 nolu parseldeki Trafo yerinin tespitini yaptı. Park sokağı besleyecek olan trafo için en uygun yer olarak Atatürk parkının en doğu köşesi tespit edilerek meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı.

Meclis bir sonraki oturumunu 12 Ekim 2017 Perşembe günü Saat 16;00 yapmak üzere birleşimine ara verdi.

Haber:Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol