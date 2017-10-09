Engelli gençlerden Vali Coşkun’a ziyaret

Osmaniye Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim gören engelli gençler, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ettiler. Engelli gençlere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ile Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Hakan Uşma eşlik etti. Ziyaret sırasında Hakan Uşma, Vali Ömer Faruk Coşkun’a Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Hakan Uşma, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde gündüzlü olarak 46 gence, yatılı olarak da 19 gence spor, el sanatları, müzik ve halk oyunları gibi dallarda eğitim verildiğini söyledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Coşkun, konukları ile bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında engelli gençler, Vali Ömer Faruk Coşkun’u, Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne davet ettiler. Vali Coşkun, gençleri ziyaret etmekten mutluluk duyacağını ifade etti. Ziyaret sonunda, engelli gençler kendi yaptıkları el emeği hediyeleri Vali Coşkun’a takdim ettiler. Vali Coşkun, hediye edilen Türk Bayrağı tablosu, üzerine Osmanlı tuğrası işlenmiş tepsi ve el yapımı çiçekler için gençlere teşekkür etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE