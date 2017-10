Etiket Uyanıklarına Dikkat!

Hangi meslek grubundan olursak olalım, hepimiz birer tüketiciyiz. Tüketiciler olarak da birçok alışverişimizde satıcılar tarafından maalesef mağdur ediliyoruz. Bu mağduriyetler oldukça fazla sayıda. Bugünkü yazıda etiket fiyatı ile kasa fiyatı farklı olduğu durumlarda ne yapmamız gerekir, onun üzerinde duracağım. Etiket ve kasa fiyatının faklı olmasına genelde market ve mağaza alışverişlerinde karşılaşıyoruz. Bu farklılık bazı iş yerlerince kasıtlı olarak da yapılıyor olabilir. Tüketiciler satın aldığı ürünlerin çokluğu nedeniyle bu durumun farkına varamayabiliyor. Fazla fiyata itiraz eden tüketicilere ise genellikle “etiketi değiştirmeyi unutmuşuz, kusura bakmayın” deniliyor ve tüketici kasa fiyat tarifesini ödemek zorunda bırakılıyor. Ama tüketiciler bu fiyat farkını ödemek zorunda değil; çünkü 6502 sayılı Tüketicinin Haklarının Korunması Hakkında Kanununun 54/2. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince tüketici lehine olan fiyat uygulanmalıdır. Tüketiciler alışveriş esnasında kontrol edemese dahi alışverişten sonra kasa fişlerini kontrol etmeliler. Bu gibi durumlarda tüketiciler tamamen haklıdır; işyerinin hiçbir mazereti geçerli değildir. Ürünün fiyatı, en son haliyle reyonda yer almalıdır. Tüketiciler fiyat farkından kaynaklanan ücretlerin iadesi için ikamet ettikleri yer ilçe ise Kaymakamlık bünyesindeki İlçe Tüketici Hakem Heyetine, il merkezinde ikamet ediyorsa İl Ticaret Müdürlüğü bünyesindeki İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalıdır. Ayrıca tüketicinin şikayeti üzerine etiket fiyatı kasa fiyatından farklı olan her bir ürün için 240 TL idari para cezası kesilmektedir. 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 54/4. maddesi gereğince de etiket ve kasa fiyatları ile ilgili hükümlerin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar görevlidir. Bu yüzden tüketiciler sadece fazla ödenen paraların iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmakla yetinmemeli; ayrıca iş yerinin ceza alması ve bir daha etiket ve kasa fiyatları arasında fark olmaması için, il Ticaret Müdürlüğüne, Belediye Başkanlığına ve ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına da şikayet edilmelidir.

Benim bizzat yaşadığım olayı anlatmam gerekirse, 17.09.2017 günü saat 21.30 civarında Park 328 AVM’de bulunan Koton mağazasından etiket fiyatı 27.99 olan bir ürün aldım. Kasaya da 40 TL nakit olarak verdim, para üstü olarak 10 TL verildi. Kasada beklerken içimden ‘’başka bir ürün daha denediğim için diğer ürün 27.99 TL demek ki’’ diyerek mağazadan ayrıldım. Eve gelip ürünü üstüme giymek istediğimde etiket fiyatının 27.99 TL olduğunu gördüm. Yani 27.99 TL’lik ürün için 30,00 TL alınmıştı. Bunun üzerine Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı olarak, tüketicilere örnek olma ve farkındalık yaratma adına 2 TL’nin tarafıma iade edilmesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Mağazaya da gerekli denetimlerin yapılıp idari para cezası verilmesinin yanı sıra mevzuatın gerektirdiği yaptırımın da uygulanması için Ticaret İl Müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odasına ve Belediye Başkanlığına da ayrı birer dilekçe ile başvurdum.

Her ne kadar 2 TL çok küçük bir miktar olsa da marketlerden, mağazalardan milyonlarca alışveriş yapılmakta ve her bir alışverişten böyle haksız kazançların elde edildiğini varsayarsak ortaya çok büyük meblağlar çıkar. Bu yüzden tüketiciler de haklarını bilip sonuna kadar aramalıdır.