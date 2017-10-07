Eylül’de 422 araca 62 bin lira ceza

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eylül ayındaki trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 422 araca 62 bin 357 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada; Trafik birimleri tarafından 784 servis aracının kontrol edildiği, 52 servis aracına 12 bin 922 TL, abartı egzozdan 45 araca 8 bin 955 TL, engelli yerine park eden 115 araca 21 bin 160 TL., çift sıra park eden 210 araca 19 bin 320 TL olmak üzere toplam 422 araca 62 bin 357 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca 113 araç, 55 motosiklet ve 9 elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE