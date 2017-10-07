Fetö şüphelisi astsubay yakalandı

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında arama kararı bulunan astsubay 25 yaşındaki T.K., Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde yakalandı. İlçeye bağlı Yenifarsak Köyü’nde ikamet eden ve Mardin 70’inci Mekanize Piyade Tugayı 2’nci mekanize Piyade Taburunda takım astsubayı olarak görev yapan T.K.’nın FETÖ/PDY suçundan arandığının tespit edildi. Bunun üzerine Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda Astsubay T.K. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, T.K. sorgu için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.