Gençlik merkezi üyeleri köy camiini temizledi

Osmaniye Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençleri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ziyaret ettikleri Bahçe İlçesi İnderesi Köyü Camiinde temizlik yapıp vatandaşlarla sohbet ettiler. “Merkezim Her Yerde”, “Gençlik Merkezleri Akademileri”, “Kulüp Faaliyetleri” ve “Gönüllülük Faliyetleri” çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette gençlik liderleri tarafından merkez faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Köy sakinleri, böyle etkinliklerde hatırlandıklarından dolayı memnuniyetlerini belirterek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e, Bahçe İlçe Müftüsü İsmet Kalkan’a, Osmaniye Gençlik Merkezi çalışanlarına ve gençlere teşekkür ettiler.

HAYIRSEVERLERİ HAYRA DAVET

Etkinlik sonrasında gençler, camii İmam Hatibi Muhammet Mirci’nin cami ve gençler ile ilgili çatı onarımı, minare, kitaplık ve kitap gibi taleplerinin tedarik edilmesi gibi ihtiyaçları ile ilgili gönüllülük faaliyeti başlatarak hayırseverleri bu taleplerin yerine getirilmesi için yardımda bulunmaya davet ettiler.