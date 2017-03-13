Başak Gazetesi
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Dün 16:30 TSİ- Osmaniye

İsmail Sert adaylığını açıkladı

Toprakkale Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına aday olan İsmail Sert gazetemizi ziyaret etti.

Toprakkale Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığına aday olduğunu açıklayan İsmail Sert, "8 Nisan 2017 tarihinde kongremiz yapılacaktır.Amacının Toprakkale Sanayi Sitesinin Bir An Önce Bitirilerek Esnaflara Teslim Etmek Olduğunu Söyleyen İsmail Sert," İlgili Tüm Yerlerle Görüşmelerimizi Yaptık. Görevi Biz Almamız Halinde Düşünüldüğünden Daha Hızlı İnşaatlarımızı Bitireceğiz Ve Esnafımızın Mağduriyetini Gidereceğiz.Çok Zor Bir Göreve Talibim. Fakat Yaptığım Görüşmeler Beni Çok Rahatlattı. Bana Verilecek Her Destek Bu İnşaatın Bir An Önce Bitmesine Neden Olacaktır"dedi.

Dün 16:30 TSİ - Osmaniye 146 Okunma

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