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Dün 17:32 TSİ- Osmaniye

Yeşildere Köyü'nde kaya ıslahı çalışması

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşildere Köyü'nde kaya ıslahı çalışması tamamlandı.

Ağalar Mahallesinde 9 tane evin kaya düşme riski altında bulunması nedeniyle keşif inceleme kontrol ve muayene kabul işlemleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılarak, kaya kırma işi ihalesi İl Özel İdaresince tamamlandı. 26 Ocakta sözleşmesi imzalanan ihale sonrasında çalışmaya başlayan yüklenici firma kaya ıslahı çalışmasını 1 mart'ta tamamladı. Dev kayalar kırılarak parçalanırken, bölge ayrıca beton set çekildi. Kaya düşmesi tehlikesi altında bulunan afete maruz bölgeler deki ikamet sahipleri, "Artık evimizde rahat bir şekilde oturabileceğiz. her gün korku içerisinde yaşıyordu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."diye konuştular.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Dün 17:32 TSİ - Osmaniye 184 Okunma

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