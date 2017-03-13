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Dün 17:34 TSİ- Osmaniye

Şubat'ta 207 araca 27 bin lira ceza

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ocak ayındaki trafik kontrollerinde 207 araca 27 bin 90 lira para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çalışmalarla ilgili şu bilgiler verildi: İlimizde Trafik birimleri tarafından, 298 Servis aracı kontrol edilmiş, 3 servis aracına 618 TL., abartı egzozdan 17 araca 3 bin 383 TL, engelli yerine park eden 64 araca 11 776 TL., çift sıra park eden 123 araca 11 bin 316 TL olmak üzere toplam 207 araca 27 bin 90 TL para cezası tatbik edilmiş, 4 araç ve 16 motosiklet trafikten men edilmiştir. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:34 TSİ - Osmaniye 69 Okunma

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