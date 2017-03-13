Vali Al'dan, '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Osmaniye Valisi Kerem Al,bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği, tıp alanında her gün yeni gelişmelerin yaşandığı Türkiye'de ve Osmaniye'de sağlık alanında önemli çalışmalara imza atan başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Vali Al, bir yeminle göreve başlayan, hastaları arasında dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden, bütün insanlara sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle, sabırla, özveriyle hizmet sunmayı taahhüt etmiş, hekimliğin onurlu ve fedakâr bir meslek olduğunu vurguladı. Vali Kerem Al sözlerini şöyle sürdürdü: "Özünde karşılıksız hizmet ve fedakârlık olan, insan sağlığı için harcanan mesainin en mukaddes zaman dilimi olduğuna inanan, insanımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için var gücüyle çalışan, karşısına çıkan olumsuzluklardan ve güçlüklerden hiçbir zaman yılmayan ve bunu yaparken karşılık beklemeden, erdemli bir şekilde sadece mesleki sorumluk içerisinde yerine getiren, ıstırap içindeyken bile hastasının yardımına koşan, hastasının acısını dindirmeden mesaisini bitirmeyen fedakâr hekim ve sağlık çalışanlarımızın bu anlayışını yansıtan örneklere her gün şahit oluyoruz. Yoğun kar yağışı ve arazi şartları nedeniyle hastasını evinden alıp sırtında ambulansa taşıyan acil tıp teknisyenimiz, olay yerine biran önce ulaşmak için hayatını ortaya koyan ambulans şoförümüzün gayretini ne kadar takdir etsek azdır. Dünyanın en zor ama en onurlu ve en kutsal işini yaparken, birçok meşakkatle karşılaşan ancak “sevgi en güzel ilaçtır” ve insan sevgisi sevgilerin en güzeli, en anlamlısıdır bakış açısıyla hastasına yaklaşan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın karşılaştıkları sıkıntıları en aza indirmek tek başına devletimizin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur.Bu duygu ve düşüncelerle sağlık kurumlarında ve halkımızın arasında, gece gündüz, yaz kış, bayram tatil demeden çalışan ve sağlık hizmeti sunan sağlık ailesinin bütün fertlerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle beraber sağlıklı bir ömür diliyorum."