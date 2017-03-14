Eroğlu 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı

Başkan Eroğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: "İnsanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için fedakarca çalışan doktorlar, toplumumuzun inandığı, her zaman değer verdiği saygın kişilerdir. Bugün gelinen noktada deneyim ve birikimleriyle, alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek kullanan doktorlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Bir nefes sıhhat, her birimiz için en büyük nimet ve huzur kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, insanlığa daha nitelikli bir hayat sunmak amacıyla kendini bu kutsal mesleğe adayan kıymetli doktorlarımız, bilim adamlarımız, sağlık çalışanlarımız ve tıp fakültesi öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık görevlilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.