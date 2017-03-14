Vatandaşlara 'AFAD gönüllüsü olun' çağrısı

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Serhat Bulut, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Olası bir afet ve acil durumda içinizdeki kahramanı açığa çıkarmak için siz değerli vatandaşlarımızı "AFAD Gönüllüsü" olmaya davet ediyoruz." dedi. “O Kahraman Benim”kampanyası kapsamında;düzenlenecek olan eğitimler ve tatbikatlar ile vatandaşlarla iç içe bir afet ve acil durum yönetim sistemini hayata geçirilmesi hedeflenirken, eğitimlerini tamamlayan AFAD gönüllülerinin ise profesyonel ekiplere destek olmak üzere sistemdeki yerini alması planlandığı kaydedildi. İl Müdürü Serhat Bulut, "Afet faaliyetlerinde; afet nedeniyle kaybolan kişilerin aranması, enkaz altında mahsur kalanların kurtarılması, yiyecek ve içecek hazırlanması ve dağıtılması, afetzedelere giyecek dağıtılması, evsiz kalanların çadırlara yerleştirilmesi için çadırların kurulması, kurtarılan afetzedelere ilk yardım yapılması, gerektiğinde, çalışma yapılan enkazın çevre güvenliğinin sağlanması gibi çalışmalarla devletin resmi güçleri yanında ve eş güdümünde “AFAD Gönüllüsü” olmanız için sizleri bekliyoruz. Haydi Osmaniyeliler, o kahraman siz olun ! Siz de AFAD Gönüllüsü olun yalnızca sevdiklerinizin değil herkesin kahramanı olun!" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE