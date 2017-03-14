Osmaniye Belediyesi Obem Eğitmenlerine Ve Kursyerlere Yemek Düzenledi

Osmaniye Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde düzenlenen Mutlu Şehir Mutlu Kadın programı kapsamında Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM)’inde görev yapan eğitmenler ve kursiyerlerin katıldığı bir yemek programı düzenledi. Etkinliğe katılan misafirleri Belediye Başkan Yardımcıları, belediye personeli ile birlikte karşılayarak hediye takdim etti. İlginin yoğun olduğu programa MHP Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke, yemeğe katılan konuklara hitaben hoş geldin konuşması yaparak, katılımcıların dünya kadınlar gününü de kutladı.

Belediye tarafından düzenlenen Kadınlar Günü programına katılan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticilerini ve tüm kursiyerleri buluşturdukları için ve bu anlamlı etkinliği düzenledikleri için Osmaniye Belediyesine, özellikle Belediye Başkanı Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.