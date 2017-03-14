Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:05 TSİ- Osmaniye

Tiyatrocu doktorlar güldürdü

OTO 14 Mart tıp Bayramı dolayısıyla, doktorlar tarafından sergilenen tiyatro oyunu izleyenleri güldürdü.

Osmaniye'de görev yapan doktorların oynadığı "Bir de Bizden Dinleyin" adlı tiyatro oyunu büyük beğeni gördü. Cebelibereket Kültür Merkezi’nde düzenlenen gecede ilk olarak Dr. Musa Güven ve Dr. Hatice Yıldız'ın "Osmaniye'de Dört Mevsim" konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Açılış kokteylinin ardından tiyatro oyunu sahnelendi. Tıp Bayramı haftası dolayısıyla Osmaniye Tabip Odası tarafından düzenlenen Resim Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Yarışmada birinci olan Tahir Güler, ikinci Hüsne Semanur Özer ve üçüncü Nisa Ünivar'a ödülleri verildi. Ayrıca meslekte 50'nci yılını dolduran Dr. Şifai Çığ'a da plaket takdim edildi.Ödül töreninin ardından Yönetmenliğini Hilal Çetin, Editörlüğünü Nurşen Çetin'in yaptığı ve Dr. Abdurrazak Abubakar, Dr. Arkun Aytutuldu, Dr. Ayşe Cinkara, Dr. Hürü Sesin Ergün, Dr. Mehmet Temel, Dr. Mustafa Coşkun ve Dr. Sait Yatkın'ın oynadığı "Bir de Bizden Dinleyin" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Doktorların kendi mesleklerini ayrı bir pencereden anlattığı trajikomik olayların yaşandığı oyun, izleyicilerden büyük alkış aldı. Oyunda rol alan doktorlar oyunun sonunda sahneye çıkarak, "Sağlıkta Şiddete Son" yazılı pankart açtı ve seyircileri selamladı. Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, oyunda rol alan üyelerini başarılı performanslarından dolayı tebrik ederek, geceye yoğun katılım gösteren izleyicilere de teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:05 TSİ - Osmaniye 57 Okunma

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