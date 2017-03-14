Hokey antrenörlük kursu başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2017 faaliyetler programında bulunan 1. Kademe antrenörlük kursu Osmaniye'de başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğüne bağlı Tosyalı Arena Spor Salonu toplantı salonunda ki kursun ilk bölümü olan teori dersleri devam ederken pratik dersler için de Türkiye genelinde 2 sahadan biri olan Osmaniye Hokey sahasına geçilecek. Ülke genelinde 8 ilden 52 antrenör adayının katıldığı teori derslerinde, genel temel bilgilerden özel antrenman bilgilerine kadar birçok konu işlenecek. Teori derslerine Çukurova Üniversitesi'nden akademisyenlerin de katılacağı bildirildi.Kurs hakkında bilgi veren Osmaniye Hokey İl Temsilcisi Yücel Erdoğan, “Osmaniye Hokey Sahasında antrenör adayı arkadaşlarımıza özel taktik ve teknik çalışmaları hakkında bilgiler sunulacak. İnşallah güzel bir program olur." diye konuştu. Düzenlenen kursa Gaziantep'ten katılan Asım Atçıl, çok güzel bir ortamda eğitimlerin sürdüğünü belirterek, "Federasyonumuzun bize sağladığı bu imkânlardan dolayı mutluyuz. Burada antrenörlük belgesi alarak ülkeme ve şehrimdeki çocuklara sahip çıkıp hokey sporunun daha da gelişmesi adına çalışmalar yapmak istiyorum." dedi.8 yıldır hokeyle uğraşan Melisa Aktaş, kursa Muğla'dan geldiğini ve 8 yıldır bu uğraşın içinde olduğunu kaydedip, "Hokey sporu Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde oldukça yaygın bir spordur. Buradan alacağım antrenörlük belgesiyle bu sporu Muğla’ya ve batıya da götürerek oralarda da yaygınlaşmasını sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.