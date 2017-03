Tabip Odası Başkanı: Nitelikli sağlık hizmeti veremiyoruz

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, geçen yıl 700 milyon poliklinik muayenesi yapıldığını, bu muayene ve ameliyatları hekimlerin yaptığını belirterek, "Sisteme dair en net tespitleri biz hekimler yapacağız. 5 dakikada bir hastaya "merhaba" ile reçete yazmak istemiyoruz. Bu noktada nitelikli sağlık hizmeti veremediğimiz aşikârdır." dedi. 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan tören alanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Burada bir basın açıklaması yapan Oda Başkanı Dr. Aysu Kaya Gedik, tarih boyunca en saygın mesleklerin başında gelen hekimliğin, şimdilerde şiddet sarmalında eritilmeye çalışılmakta olduğunu belirterek, "Son yıllarda hekimlere, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar ve her türlü şiddet doruk noktasına ulaşmıştır. Ne yazık ki sağlık sisteminde ki en ufak aksaklık, memnuniyetsizlik hep hekime, sağlık çalışanlarına fatura edilmektedir. Bizi üzen ise insanlarımıza şifa için uzattığımız ellerimizin incitilmesi ve kırılmasıdır. Bir an evvel yetkilileri "Sağlıkta ki şiddet'e" dair yasal düzenlemeleri yapmaya ciddiyetle davet ediyoruz. Diğer yandan her geçen gün gelirlerimiz azalmakta, çalışma koşullarımız ağırlaşmaktadır. Uzun, esnek çalışma dayatmaları, ücret adaletsizlikleri çalışma barışımızı bozmaktadır." dedi. Türkiye'nin sağlık alanında 1. basamak koruyucu hekimlikte son 10 yılda aile hekimliği sisteminin yürürlüğe girmesiyle bir atılım yaptığını kaydeden Dr. Gedik şöyle devam etti: "Bireye ulaşım, aşılama oranları fevkaladedir. Toplum bu sistemi benimsemiştir. Ancak bugün gelinen noktada sistemin tekrar revizyona ihtiyaç duyduğu aşikârdır. Açılan "O" nüfuslu ASM'ler çalışma barışını bozmakta, Hipokrat yemini eden hekimleri etik, deontolojik kuralları zorlamaya sevk etmektedir. Yine gündemimizde hiç düşmeyen diğer bir konu ise döner sermaye'nin emekliliğe yansımasıdır. Bugün emekli bir hekim zar zor geçinebilmektedir. Yine vazgeçmeyeceğimiz diğer konu ise yıpranma payının yansıtılmasıdır. Biz hekimler hepimiz kardeşiz. Kardeşlerimiz Dr. Ersin Aslan'ın, Dr. Kamil Futun'un ve daha nice meslektaşlarımızın katlinden buyana buruk geçmekte olan bayramlarımızı artık sadece sorunların beyan edildiği değil; çözüleceğine dair umutların filizlendiği bir gün olarak kutlamak dileği ile tüm sağlık emekçilerinin bayramı kutlu olsun."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE