Başkan Kadir Kara, 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Kara, mesajında şu hususlara yer verdi:

“ Kamu hizmetleri içerisinde yaşamsal öneme sahip olan sağlık hizmetleri, çalışanlarımızın büyük fedakârlıkları ile vatandaşlarımıza en yüksek standartlarda sunulmaya çalışılmaktadır. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ülkemiz ve şehrimizin mutluluğuna en büyük katkıyı sunmaktadır. Bu vesile ile 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyorum.”