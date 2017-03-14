Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:17 TSİ- Osmaniye

Noter huzurunda kura ile bin kişi işsahahibi oldu

İŞKUR, TYP kapsamında 1.000 İşsiz İçin Kuralar Çekildi ve iş sahibi oldular..

İŞKUR’un düzenlemiş olduğu Toplum Yararına Program kapsamında, Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Şefliği, İl Müftülüğü, Kadirli, Düziçi, Bahçe, Toprakkale ve Hasanbeyli Belediyeleri ve Orman İşletme Müdürlükleri ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol ile adı geçen Kurumlarda toplamda 1.000 kişilik geçici istihdam için kuralar Atatürk Orta Okulunda ve İlçelerde yapıldı.

İşkur İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Atatürk Orta Okulunda noter huzurunda yapılan kura seçimine Osmaniye Merkezde 4.688 kişinin, Kadirli’de ise 2.530 kişinin başvuru yaptığını belirtti.

6 ay sürecek olan programa yoğun talep ve katılımın olduğunu belirten Hacı Akkoyun, düzenlenen Toplum Yararına Program ile Merkez ve İlçelerde yapılan 1.000 kişilik istihdamdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ismi noter kurasında çıkanlara işlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Dün 17:17 TSİ - Osmaniye 369 Okunma

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