Kanatlı Kümes Hayvanları Üreticileri Derneği'ne 'horoz dövüşü' baskını

Osmaniye'de ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bir binada kurulan Kanatlı ve Kümes Hayvanları Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği'ne baskın düzenledi. Baskında dernek adı altında yasadışı bahisle horoz dövüştürüldüğü tespit edildi. Horozlar kutularla taşınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine götürüldü. Yasadışı bahis ile horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekiplerince Merkeze bağlı Dereli Köyünde bulunan Kanatlı ve Kümes Hayvanları Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği'ne baskın düzenlendi. Adreste yapılan incelemede horoz dövüşleri için hazırlanmış arena, seyircilerin oturması için hazırlanmış platform ve yine horozların muhafazası için hazırlanmış kutu bölmelerin olduğu görüldü. İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde horozların horoz dövüşünden dolayı yaralı olduklarının tespit edilerek rapor hazırlandı. Şüpheli dernek başkanı Metin E. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken ayrıca idari yaptırım uygulanması nedeniyle 17 adet horoz Orman ve Su İşleri Bakanlığı Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE