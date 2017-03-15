Sağlık çalışanları Tıp Bayramı Balosunda eğlendi

Büyük Osmaniye Oteli'nde gerçekleştirilen müzikli programda doktorlar ve eşleri doyasıya eğlendi. Sağlık emekçilerinin tıp bayramını kutlayan Tabip Odası Başkanı Asu Kaya Gedik, konuşmasında, doktorlar, sağlık çalışanları ve eşleriyle birlikte bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışma yemeği düzenlendiklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya devam edeceklerini söyledi. Daha sonra ise Yönetmenliğini Hilal Çetin, Editörlüğünü Nurşen Çetin'in yaptığı 'Bir de Bizden Dinleyin' adlı tiyatronun oyuncuları olan Dr. Abdurrazak Abubakar, Dr. Arkun Aytutuldu, Dr. Ayşe Cinkara, Dr. Hürü Sesin Ergün, Dr. Mehmet Temel, Dr. Mustafa Coşkun ve Dr. Sait Yatkın'a başarıyla sundukları gösteriden dolayı plaket takdimi yapıldı. Plaketler ise meslek büyükleri Dr. Ahmet Yıldırım, Dr. Şükrü Karagöl, Dr. Umur Gürsoy, Dr. Mehmet Ali Aykan ve Dr. Musa Güven tarafından verildi. Programın devamında ise Kurtuluş Sağlık Ocağı Aile Hekimi Dr. Mehmet Ali Aykan, söylediği 'İçimde kim vardır bir bilebilsen' adlı Türk sanat müziğişarkısı ile geceye renk kattı. Davetliler, müzik eşliğinde ilerleyen saatlere kadar doyasıya eğlendiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE