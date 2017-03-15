Çanakkale Zaferi Anısına Okü’de Kan Bağışı Kampanyası

OKÜ Kızılay Gençlik Kulübü öğrencilerinin tam destek verdiği kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek, OKÜ’de kampanyanın bir şenlik havasında başladığını, OKÜ Kızılay Gençlik Kulübü’nün desteğinden dolayı bu kampanyanın öncekilerden daha başarılı olacağını söyledi.

Türk Kızılayı’nın başarılı çalışmaları içinde ilk sıralara yükselen kan bağışı kampanyalarının halkımızca da karşılık görmesi sebebiyle giderek yüzde yüz başarılı olacağına inandığını söyleyen Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, Osmaniye’mizin güzide kurumlarından Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerinin kampanyaya sahip çıkmasından memnuniyetini dile getirerek şöyle dedi: “Hastalarımızın ihtiyacı olan güvenli kan temininde Kızılay üzerine düşen görevi hakkıyla yapıyor. Osmaniye’deki hastanelerimizin kan ihtiyacını Kızılay tam ve zamanında karşılıyor. Kızılay, kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından karşılıyor. Cumhuriyet Meydanında Kan Bağışı Merkezi olsa da ihtiyaç olan kan temini için kan bağışı kampanyaları düzenleniyor.”

OKÜ’NÜN GENÇ KAHRAMANLARI

Öğrenci sayısı bakımından önemli bir potansiyel olan Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasının bu yıl kurulan OKÜ Kızılay Gençlik Kulübünün desteği sayesinde daha başarılı olacağını belirten Türk Kızılayı Şube Başkanı ismet İpek, kampanyaya Üniversite gençliğinin sahip çıkmasının gurur verici bir davranış olduğunu belirtti.

Üniversitede düzenlenen kan bağışı kampanyasına destekleri hakkında bilgi veren Türk Kızılayı OKÜ Gençlik Kulübü Başkanı Berkan Baysal şöyle dedi: “OKÜ öğrencileri olarak kendimizi kişisel ve soysal yönden geliştirmek ve sosyal sorumluluğumuzu göstermek için Üniversitemiz içinde Yrd. Doç. Dr. Derya Atik’in danışmanlığında bir grup öğrenci arkadaşımızla birlikte 5 ay önce Kızılay Gençlik Kulübünü kurduk. Kulübümüzü etkin hale getirmek için yoğun bir çalışma temposuna girdik. Türk Kızılay Osmaniye Şubesinin birçok faaliyetinin içinde yer alarak kulübü büyük bir aile haline getirdik.

Bu bağlamda Üniversitemizde düzenlenen kan bağışı kampanyasına sahip çıkmak, verilen bir ünite kanla kurtarılan üç canın insani gururunu ve sorumluluğunu yaşamak ve yaşatmak istedik.

Üniversitemizde düzenlenen kan bağışı kampanyası, içinde bulunduğumuz haftanın Çanakkale zaferinin yıldönümü olması sebebiyle daha bir anlamlı hale geldi. 102 yıl önce Çanakkale’de vatan için kan veren atalarımızı, kahramanlarımızı hatırlatarak kampanyayı tematik hale getirdik. Kampanyanın adına da “OKÜ’nün Genç Kahramanları 18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına Kan Veriyor” dedik.”

Kulüp Başkanı Berkan Baysal, hem kulüp çalışmalarına hem de kan bağışı kampanyalarına Üniversite öğrencilerinin desteğinin artarak devam edeceğini söyledi.