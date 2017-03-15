Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 16:47 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Belediyesi Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi Açtı

Elde Edilecek Gelirler, yoksul kadınlara dağıtılacak..El Ürünleri Sergisi Pazar Gününe Kadar Açık Kalacak

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Mutlu Kadın El Ürünleri Sergisi Park 328 AVM’ nin zemin katında açıldı. Sergide birbirinden güzel el emeği ürünler stantlarda yerini alarak beğeniye sunuldu. Serginin Pazar gününe kadar açık olacağı belirtildi.

Osmaniye Belediyesi Eğitim Merkezi (OBEM), Usta eğitmenler ile birlikte kursiyer kadınların 24 ayrı kursta hazırlamış olduğu el emeği ürünler büyük beğeni topladı.

Osmaniye Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan OBEM bünyesinde açılan el ürünleri sergisinde kadınlar, belediye tarafından verilen malzemelerle yaptıkları ürünlerin satışını yapacak. Satışlardan elde edilecek gelirler yardıma muhtaç kadınlar yararına kullanılarak bir sosyal sorumluluk daha yerine getirilmiş olacak.

Belediye Başkan Yardımcılarının birlikte açılışını yaptıkları sergide Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu, usta öğreticiler ve kursiyerlere teşekkür ederek tüm Osmaniye halkı ‘Mutlu Kadın El Ürünleri’ sergisine davet etti.

Bugün 16:47 TSİ - Osmaniye

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