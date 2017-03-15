Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:50 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Tabipler Odası’ndan Vali Kerem Al’a Plaket

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla OTO Yönetimi, Vali Al'ı makamında ziyaret ederek plaket verdi.

Osmaniye Tabipler Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Temel, Dr. Mustafa Coşkun ve Dr. Arkun Aytutuldu Vali Kerem Al’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Osmaniye Tabipler Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle Vali Kerem Al’a plaket takdim etti.

Osmaniye Tabipler Odası’nın çalışmaları hakkında Dr. Asu Kaya Gedik’ten bilgi alan Vali Kerem Al, ziyaret vesilesiyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Dün 16:50 TSİ - Osmaniye 23 Okunma

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