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Dün 16:55 TSİ- Bölge Haberleri

İskenderun Yelken Kulübü sporcuları, Bodrum’dan bir kere daha dereceyle döndüler

Bodrum'da gerçekleşen Uluslararası optimist yelken yarışlarına 11 ülke, 47 kulüp 259 sporcu katıldı.

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Bu şampiyonada optimist milli takım kadrosunda yer alan İskenderun Yelken Kulübü sporcularından Firdevs Yeğin ve İrem Sütlü, milli formayı ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiler. Firdevs Yeğin junior genel klasmanında 3. junior kızlar klasmanında 1. İrem Sütlü ise büyük kızlar klasmanında üçüncüyle aynı puanı paylaşarak 4. oldu.

Yarışlar sonrası Bir değerlendirme yapan Yelken Antrenörü Gökhan Durkal" Milli takımda yer alan sporcularımızın bu denli başarılı olması bizleri gururlandırmıştır. İnanıyorum ki daha büyük şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağımızı en üst seviyeye çıkarmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Gerek yurt içi gerekse de uluslararası yarışlar, sporcularımızınız kendilerini geliştirme, deneyimlerine deneyim katma fırsatlarıdır. Beraberinde madalya kazandığımızda İskenderun’u, Hatay’ı ve Türkiye’mizi her platforma başarıyla temsil etmiş oluyoruz. Bu da bizleriyle gururlandırıyor. Bodrum’da ter döken, emek veren tüm sporcu kardeşlerimi kutluyor, onlarla birlikte sevgili ailelerine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Dün 16:55 TSİ - Bölge Haberleri 8 Okunma

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