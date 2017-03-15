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Dün 16:59 TSİ- Yurt Dünya

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş Hatay’a Geliyor

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş“Medya ve Algı Yönetimi” konferansı için Hatay’a Geliyor

Türkiye’nin önde gelen gazetelerinden Milli Gazete Genel Yayın yönetmeni Mustafa Kurdaş Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şubesi’nin düzenlediği “Medya ve Algı Yönetimi” başlıklı konferans için Hatay’a geliyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut: Özellikle son dönemde dünyada ve ülkemizde yaşanan hadiselerden medyanın etkisi ciddi manada hissedilmektedir. Medyanın artık dördüncü bir kuvvet olmaktan öteye geçmiş ve insanların algılarını yönetmede ciddi bir etsi vardır. Nitekim medya elindeki güç ile doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterebildiği gibi mazlumu zalim, zalimi ise mazlum gösterebilmektedir. Bu ve benzeri durumların daha iyi anlaşılması adına Türkiye’nin ve Dünya’nın en güzide gazetelerinden biri olan Milli Gazete’mizin Genel Yayın Yönetmeni muhterem Mustafa KURDAŞ Bey’i Hatay’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. 18 Mart 2017 Cumartesi günü saat 19:30’da Narlıca Beyza İş Merkezi Habibi Neccar Toplantı Salonunda icra edilecek programa tüm Hataylı hemşerilerimiz davetlidir” dedi.

Dün 16:59 TSİ - Yurt Dünya 7 Okunma

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