7 Mart Başkent’te Coşkuyla Kutlandı

7 Mart Kadirli'nin kurtuluşunun 97. yıldönümünü, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) tarafından Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen Etkinliklerle kutlandı. Bu çerçevede Kurtuluşun 97. yıldönümü 11 Mart Cumartesi günü düzenlenen Etkinlikle Başkent Ankara'da da coşkuyla kutlandı.

Sabah Anıtkabir’de düzenlenen Törenle başlayan Etkinlikler, Öğle Namazına müteakip Maltepe Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif ile devam etti. Etkinliklerin finali ise akşam TES-İŞ Sendikasında düzenlenen Kurtuluş Günü Yemeği ile yapıldı. Kurtuluş Günü Etkinliği çerçevesinde ilk olarak Anıtkabirde buluşan Hemşerilerimiz, KAVAK Genel Başkanı Ömer YÜREKLİ ve Kadirli Belediye Başkanımız Ömer TARHAN ile birlikte Aslanlıyolda hep birlikte yürüdü. Ömer YÜREKLİ ve Ömer TARHAN Atatürk’ün Mozolesine, üzerinde Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı yazan çelengi birlikte bıraktılar ve 50 kadar Hemşerilerimizle beraber saygı duruşunda bulunuldu. Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Heyet adına KAVAK Genel Başkanı Ömer YÜREKLİ, Anıtkabir Özel Defterini Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu. Hemşerilerimiz, Anıtkabir’de düzenlenen Törenin ardından Mevlid-i Şerif Programı için Maltepe Camiine geçtiler. Öğle Namazının ardından Maltepe Camiinin 3 İmam Hatibi tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından, İstiklal Savaşında Şehit olan ve bize bu toprakları Vatan olarak armağan eden Şehitlerimiz ve Gazilerimiz, son dönem terör olaylarında Şehit olan Hemşerilerimiz, 15 Temmuz Şehitlerimiz ve Vakfa önemli hizmetleri bulunan ve Ahirete göç eden Eriman TOPBAŞ, Sefa Vayısoğlu, İbrahim SAYGILI başta olmak üzere Vakfa hizmet edenler Rahmetle anıldı ve onlar için dualar edildi. Mevlid Programına ardından KAVAK Yönetim Kurulu tarafından gülsuyu ve memleket usulü lokum-biskevüt ikramında bulunuldu. 7 Mart Kadirli'nin Kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla düzenlen Kurtuluş Günü Etkinliklerinin finali ise TES-İŞ Sendikasından düzenlenen Kurtuluş Günü Yemeği ile yapıldı. Hemşehrimiz Mustafa ŞAHİN'in Genel Başkanlığını yürüttüğü TES-İŞ Sendikasında düzenlenen Yemeğe Hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 7 Mart Kurtuluş Günü Yemeğine; Osmaniye Milletvekili Mücahit DURMUŞOĞLU, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer TARHAN, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa ŞAHİN, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü Davut KARATAŞ, Merkez Valisi Abdulkadir SARI, Bolu Vali Yrd. Hakkı LOĞOĞLU, Avukat Selim SARIİBRAHİMOĞLU, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halim NAZİK, MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdür Yrd. Akın YAVUZ, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İrfan TAŞTEPE ve Doç. Dr. Türker TOPALHAN, TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Naim ÇOBAN, KAVAK eski Genel Başkanları Adnan SARIDOĞAN, Ahmet Refik BİÇER, Cemil YÜCEL ve Latif KREKER, AKAPDER Genel Başkanı Yunus SAKARYA ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ODER Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadirli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tacettin KABAKTEPE ve Kadirli Belediyesi Özel Kalemi Murat UNUTKAN, Kadirlim Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yüksel İBİCİOĞLU ve 200’ün üzerinde Hemşehrimiz katıldı. Sunuculuğunu KAVAK Kadınlar Kulübü Başkanı Hatice Canyurdu Güneş'in yaptığı Kurtuluş Günü Yemeğinde sırasıyla konuşma yaparak Hemşehrilerimizi selamlayan; KAVAK Öğrenci Topluluğu Başkanı Nilgün Beyza Kösece; KAVAK Öğrenci Topluluğunun amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. KAVAK Öğrenci Toplulukları olarak birçok ilde teşkilatlandıklarını ifade eden Kösece ve KAVAK Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Hemşerilerimiz tarafından alkışlandı. KAVAK Kadınlar Kulübü Başkanı Hatice Canyurdu Güneş'de, Kadınlar Kulübü olarak yapılan çalışmaları anlattı ve bütün Kadınlarımızın desteğini beklediğini ifade etti. Vakfa mutlaka bir kadın eli değmeli sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Güneş, Kadının olduğu bir yapının kesinlikle gelişeceğini ve büyüyeceğini söyledi. KAVAK Genel Başkanı Ömer YÜREKLİ de bu dönemde Vakfımızda önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirdiklerini, amaçlarının kurumsallaşmayı sağlamış ve Osmanlı Vakıfları gibi köklü bir Vakıf haline gelmek olduğunu ifade etti. Vakfımız kurulduğu günden bu yana büyük özveriler ve zorluklarla bu günlere geldiğini belirten YÜREKLİ, taşın altına elini ve yüreğini koymuş KAVAK eski Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine teşekkür etti. Vakfımız bünyesinde kurulan ve birçok ilimizde teşkilatlanan KAVAK Öğrenci Topluluklarının Vakfımız için çok büyük bir kazanım olduğunu söyleyen YÜREKLİ, buralardan geleceğimizin Vakıf Yöneticileri, Akademisyenler, Mülkü İdare Amirleri, tıpçılar, hukukçular, siyasetçiler, sosyal bilimciler yetişeceğini ve bu gençliğin Kadirlimizin, Osmaniye'nin ve Türkiye'nin gelecekteki yöneticileri olacağını ifade etti. KAVAK Kadınlar Kulubü çalışmalarından da bahseden YÜREKLİ, gelişmiş modern yönetimlerde kadın oranının yüksel olduğunu görüyoruz, dolayısıyla biz de Vakfımızda Kadın Yöneticilerin sayısını artırmak istiyoruz dedi. Bu dönemde atılan en önemli adımların başında Vakfımıza Hizmet Binası kazandırmak olduğunun altını çizen YÜREKLİ, Hizmet Binası alımını katkı veren Hemşerilerimize ve özellikle de Bina alımı için büyük emek veren KAVAK Denetim Kurulu Başkanı ve Hizmet Binası Alın Komisyonu Başkanı Mustafa TUFAN'a teşekkür etti. Kurtuluş günü Yemeğine nezaket göstererek Kadirli'den kalkıp Ankara'ya gelen Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer TARHAN ise, bu anlamlı günde Hemşerilerimiz ile Ankara'da bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kurtuluş günü dolayısıyla Anıtkabir, Mevlid ve akşam da Yemek organizasyonu düzenleyen KAVAK Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Daha yaşanabilir bir Kadirli için çalıştıklarını ifade eden TARHAN, Kadirli'ye her geldiğinizde değişimi göreceksiniz diyerek, Hemşerilerimizin Kurtuluş gününü kutladı.

Osmaniye Milletvekili Mücahit DURMUŞOĞLU yaptığı konuşmada, Vakfımızın kuruluş gününden bu günlere gelişmesinde büyük zorluklar yaşadıklarını, yeri geldi Vakfı çantaya koyup faaliyet yapmaya çalıştıklarını fakat özellikle Ömer YÜREKLİ Başkanlığında Vakfın önemli gelişim gösterdiğini ifade etti. Kadirli için yapılan çalışmalardan bahseden DURMUŞOĞLU, memleketimiz için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve Belediye ile sinerji oluşturarak ortak çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Son dönemdeki gelişmeler üzerinde de duran DURMUŞOĞLU birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını söyledi. Kadirli Belediye Başkanı Ömer TARHAN, Günün anlamına binaen evsahibi TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mustafa ŞAHİN'e Şehitler Türkiye Haritası ve KAVAK Genel Başkanı Ömer YÜREKLİ'ye de Plaket ve Karatepe Kilimi takdim etti. Ayrıca, Yemeğe katılan bütün Hemşerilerimize Kadirli Belediyesi tarafından hediye takdimi yapıldı. Gecenin sonunda sahneye çıkan Yapımcı ve Yönetmen, "Şero Ağa" lakablı Sinema Sanatçısı Mehmet Emin EREN ise yaptığı konuşma ile katılımcıları coşturdu.