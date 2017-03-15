Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:53 TSİ- Osmaniye

Osmaniyeli sporcu, 3 dalda 3 ayrı madalya döndü

Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda Ercan Osmaniye'ye Temel, 3 ayrı ödüllü döndü.

Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'nda Osmaniye adına yarışan atletizm sporcusu Ercan Temel, üç farklı dalda şampiyon olarak üç altın madalya ile kente döndü. Türkiye Atletizm Federasyonu Masterler Salon Şampiyonası 2017 müsabakaları 11-12 Mart tarihleri arasında İstanbul'daki Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonada Osmaniye adına yarışan Ercan Temel, gülle atma, yüksek atlama ve uzun atlama dallarında birinciliği elde etti. Osmaniye'ye üç altın madalyayla döndüğü için mutlu olduğu belirten Atletizm sporcusu Ercan Temel, "Türkiye çapında yakaladığım bu başarıdan dolayı oldukça mutluyum. Spor yapmayı sevdiğim için azimle çalışmalarıma devam edeceğim. Bana bu imkanları sunan Sayın Valimiz Kerem Al ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ökkeş Demir’e çok teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle daha fazla madalyayı Osmaniye’ye getirerek Osmaniye’nin bir spor kenti olma yolunda katkı sağlamayı hedefliyorum."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:53 TSİ - Osmaniye 50 Okunma

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