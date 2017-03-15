Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:54 TSİ- Osmaniye

Kırmıtlı Kuş Cennetinde gün batımı

Osmaniye Merkeze bağlı Kırmıtlı Kuş Cennetinde kartpostallık gün batımı manzarası büyüledi.

Özellikle güneşin ortaya çıkardığı renkler ve Ceyhan Irmağı üzerine yansıması izleyenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu. Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oğuzhan Saçıkara, Kırmıtlı Kuş Cennetinde gün batımlarının harika bir seyir keyfi sunduğunu belirterek, Çekül Vakfının Osmaniye için hazırlamış olduğu Doğa ve Kültür Rotaları Planlama ve Uygulama Rehberi doğrultusunda nisan ayında Kadirli bölgesinde doğa gezilerinin yapılacağını ve bu güzergahların belirlenip işaretleme çalışmalarına başlanacağını, bunun içerisinde Kırmıtlı Kuş Cenneti'nde olduğunu söyledi.Kuş cennetindeki kuş çeşitliliğinin yanı sıra doğa ve gün batımı manzarasının da insanı etkilediğini belirten HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi ve Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği yöneticisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise "Bu eşsiz güzelliği hiç kimsenin kaçırmaması gerekir. Burada gün batımı her zaman güzel ama özellikle tarihler ekinoksa yani gündüz ve gecenin eşit uzunlukta olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine yaklaştıkça daha da güzelleşiyor. Bu günlerde Kırmıtlı Kuş Cenneti'ne gidenler yaşadı. Özellikle gün batımının keyfinin bizce en güzel suyun içinde, kano üzerinde çıkarılıyor." diye konuştu.

Dün 17:54 TSİ - Osmaniye 36 Okunma

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