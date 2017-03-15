Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:58 TSİ- Osmaniye

Polisten huzur toplantısı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Vatan Mahallesi sakinlerine yönelik Huzur Toplantısı düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün, Şehit Piyade Er Mevlüt Aydoğan Ortaokulunda düzenlediği toplantıya İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Osmaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, Osmaniye TEDAŞ’ı temsilen Taylan Çankaya, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Özener, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Zabıta Müdürü, Şehit Piyade Er Mevlüt Aydoğan İlk ve Ortaokulu Müdürü, Vatan Mahallesi Muhtarı, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlar katıldı. Hırsızlık ve Dolandırıcılık olaylarında alınabilecek tedbirler anlatıldığı huzur toplantısında mahalle sakinleri bilgilendirildi. Toplantı sonunda İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman mahalle sakinlerinin talep ve şikâyetlerini dinledi. Konuşmasında; hırsızlık olaylarında alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu, huzurlu ve güvenli bir ortamın oluşturulabilmesi için suçla mücadelede vatandaşın katkısının çok önemli olduğunu, vatandaşın emniyet görevlilerine yardımcı olması gerektiğini, herhangi şüpheli bir durumla karşılaşıldığında en kısa sürede 155 polis imdat hattına bildirilmesini istedi. Müdür Gökduman, vatandaşlara şikayet ve taleplerin titizlikle değerlendirileceğini, Emniyet Müdürlüğünü ilgilendiren taleplerin değerlendirilerek imkanlar ölçüsünde kısa sürede yerine getirileceğini, diğer kurumlarla ilgili talep ve şikayetlerin ise yazılı olarak bildirileceğini söyledi. Toplantıya katılan vatandaşlar, Vatan mahallesinin çarşı merkezine uzak olduğunu, yapılan toplantıdan çok memnun olduklarını, mahallede gerek güvenlik, gerekse de Belediye TEDAŞ gibi diğer kurumları ilgilendiren ve karşılaştıkları sorunlarını birebir iletebildiklerini kaydettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:58 TSİ - Osmaniye 38 Okunma

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