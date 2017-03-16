Başak Gazetesi
OSMANİYE
Bugün 15:31 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, camı kırıp girdikleri evden 50 Bin liralık ziynet eşyası çaldılar.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, camı kırıp girdikleri evden 50 Bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli kişi yada kişilerin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. İlçeye bağlı Sayhüyük Köyünde ikamet eden 35 yaşındaki A.K.'ya ait eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler, demir korkuluk bulunmayan evin balkon penceresi kırılarak içeri girdikleri ikametten 8 adet altın bilezik, 2 adet altın küpe, 4 adet altın yüzük, 20 adet Cumhuriyet altını, 12 adet çeyrek altın, 1 adet altın kolye olmak üzere toplam 50 Bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındılar. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, evin arka kısmında ayak izleri tespit ederek yaklaşık 500 metre ileride ki başka bir ikametin dış bahçe duvarına kadar devam ettiğini belirledi. Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi veren jandarma, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)

Bugün 15:31 TSİ - Osmaniye 574 Okunma

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