Derneklere proje desteği verilecek

Gizlice, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kapasitelerinin geliştirilmesi kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemekte olduğunu belirterek, bu kapsamda Başkanlığın, her yıl bütçe imkânları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmekte olduğunu söyledi. Dernekler Kanunun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonların proje yardım başvurusu yapabileceğini kaydeden Gizlice, "İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler ile bu derneklerin şube ve temsilcilikleri yardım başvurusunda bulunamaz. Proje başvurusu ve uygulamasında şube ve temsilcilikler genel merkezlerinden bağımsız hareket edemezler. Başvuru sahibi en fazla bir projeyi gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunabilir.Her dernek PRODES’e giriş şifresi ile sadece bir proje girişi yapabilmektedir. Birden fazla başvurular dikkate alınmaz. Her dernek bir yıl içerisinde sadece bir kere proje yardımı alabilir. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından proje desteği almış olup, projesini tamamlayamamış derneklerin müracaatı kabul edilmeyecektir." dedi. Proje konularının taşıması gereken şartları ile ilgili bilgiler veren Gizlice şöyle devam etti: "Kamu yararına ilişkin olması, derneğin tüzüğündeki amacı ve çalışma konuları ile örtüşmesi, öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması gerekir."Proje başvuruları 31 Mart 2017 tarihine kadar www.dernekler.gov.tr adresinde yer alanProje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacağını belirten Gizlice, proje yardımlarının bütçede konu ile ilgili konulan ödenek ile sınırlı olduğunu, bakanlık, bütçesinden öngördüğü kaynağı kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutuğunu belirterek, "İlan edilen konuların kapsamına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmaz. Ayrıntılı bilgi almak için İl Dernekler Müdürlüğünün 826 11 07 iletişim numarasından ve www.dernekler.gov.tr adresinde yayınlanan ''Proje Başvuru Rehberi'' nden bilgi edinilebilir." dedi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE