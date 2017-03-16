Mimar Asker, deneyimlerini öğrencilere aktardı

Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği Başkanı Yüksek Mimar Berna Banu Başlamış Asker, Çaylı Akademik Buluşma Arkadaşlığı (ÇABA) projesi kapsamında üniversite öğrencilerine deneyimlerini aktardı. Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen seminerde konuşan Başlamış Asker, rekabet ortamı, kadının iş yaşamındaki yeri konularında öğrencileri bilgilendirdi.Mühendislik Bölümü kız öğrencilerine mesleki birikimler, piyasa koşulları, kadının iş hayatındaki yeri, iş imkânları ve kişisel gelişimlerin önemi konusunda bilgilendirme yapan Asker gençlerin ekonomiye katkısının önemli olduğunu vurguladı.Başlamış Asker, Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye'de gençlerin bir çok alanda yer edinebilmesi gerektiğini ifade ederken, öğrencilikle büro ve şantiye stajının önemi, rekabet ortamının artmasından dolayı kişisel olarak kendini geliştiren öğrencilerin mezun olunca tercih edilenler içerisinde olacağı, mezun olunca özel sektörde ve devlet kurumunda iş imkanları, kadının mesleki alanda karşılaştığı zorluklar, hangi alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiği, üretime katkısı olan bir gençliğin nasıl yetişeceği, mesleki bilgi ve deneyimlerin anlatımı ve örneklemeler konularında deneyimlerini aktardı.Öğrencilerin sorularını cevaplayan Asker, özellikle genç kızların kendi ayakları üzerinde durmayı bilmesi ve eğitimin de bu süreçte önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE