İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi, Şehit ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü öncesi İşkur Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Ali Gökdeniz ile İş ve Meslek Danışmanı Yaşar Yiğitoğlu, Kadirli Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Tayfun ÇİFÇİ ve Eşi Gamze Hanımı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette Şehit ve Gazilerimizin sorunları ile Devletimizin verdiği İş olanakları konuşuldu. Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Tayfun ÇİFÇİ, Devletimizin verdiği iş olanaklarından Şehit ailelerimizin çok memnun olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Tayfun ÇİFÇİ ve Eşi Gamze Hanım ziyaretten çok memnun kaldığını bildirdi. İşkur Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Ali GÖKDENİZ, İşkur olarak Şehit aileleri ziyaretini sürdüreceklerini bildirdi.