Milli İrade Cami Derneği Yönetiminden Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret

Osmaniye Asri Mezarlığı ve Eğitim kampüsünün bulunduğu bölgede yıllardır eksikliği dile getirilen fonksiyonel bir caminin yapımı için ilk kıvılcım çakıldı. Milli İrade Camii yaptırma ve yaşatma Derneği kurularak faaliyete başladı.

7 Kişilik geçici yönetim kurulu tarafından oluşturulan dernek, gerekli müracaatları yaparak resmiyet kazandı. Derneğin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Başkan Hasan Kazgı, Başkan Yardımcısı Recai Uludağ, Sekreter Ahmet Yılmaz, Sayman Soner doğan, Hasan Baysal üye, Recep Bulut üye, İsmail Meltem üye.

Dernek yönetimi tarafından İl Milli eğitim Müdürü Ramazan Çelik makamında ziyaret edilerek konunun önemi ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Dernek Başkanı Hasan Kazgı, bölgede ki cami eksikliğine işaret ederek, özellikle şehit cenazeleri başta olmak üzere cenaze namazlarının kılınabileceği, mezarlık ziyaretine gelen insanların ibadetlerini yapabileceği ve orada bulunan eğitim kampüsündeki yaklaşık 1500 İmam Hatip öğrencisinin ihtiyacına cevap verebilecek işlevsel bir caminin kısa sürede yapılması gerektiğini dile getirdi. Kazgı, Milli Eğitim müdürü Ramazan Kılıçtan bu konuda destek beklediklerini belirtti.

Milli eğitim müdürü Ramazan Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. “Aslında herkesin farkında olduğu bu eksikliği tespit ederek, bir şeyler yapmak üzere yola çıktığınız için teşekkür ederim. Gerçekten de bahsedilen bölgeye bir cami yapılması zarurettir. Orası bizim vefat edenlerimizin bulunduğu mezarlık ve yarınlarımız emanet edeceğimiz yavrularımızın eğitim gördüğü bir bölgedir. Şehrimize yakışacak fonksiyonel bir caminin yapılması için ben üzerime düşen her şeyi yapmaya hazırım. Çıktığınız bu hayırlı yolculukta başarılar diliyorum” Çelik, yapılması düşünülen caminin, güzel bir projeyle, mümkün olduğu kadar geniş bir alanda ve halkla öğrencileri bütünleştirecek tarzda olması gerektiğini de sözlerine ekledi.