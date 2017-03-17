Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 17:57 TSİ- Osmaniye

Eroğlu: Çanakkale Ruhu'nu her daim korumalıyız

Ülkü Ocakları Başkanı Eroğlu,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Eroğlu yayımladığı mesajda şu cümlelere yer verdi: “Çanakkale zaferi, bir milletin gösterdiği en büyük mücadele ve kazanılmış en büyük zaferlerden biridir. Çanakkale, sadece tarihteki savaşlardan bir savaş değil, bu toprakların ve bu milletin var olma savaşıdır. Milletimizin yurdunu, namusunu, geleceğini koruma mücadelesiydi. Ülkemizde en gencinden, en yaşlısına her kesimden insanımız, cepheye koşmuş ve topların işaret taşları olmuşlardır. Düşman kuvvetlerine geçit vermeyen, rütbeli, rütbesiz askeri, kadını, erkeği, ihtiyarı canla başla verilen bir mücadelenin tarihe mal olmuş gerçeğidir.

Nice şehitler verdiğimiz ve kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde öyle dönüm noktaları vardır ki, sadece bizim için değil tüm insanlık için bir abidedir. Çanakkale Savaşı da, böylesine muhteşem destanlardan biridir. Sahip oldukları maddi güce, gelişmiş silahlara güvenerek Çanakkale Boğazı'na dayanan düşman birlikleri, Mehmetçiğin dünyada eşi ve benzeri görülmemiş çelikten örülü ve imanla bütünleşmiş cesaretiyle hezimete uğratılmıştı. Şüphesiz bu başarının en önemlisi de şehadet arzusuydu. Çanakkale Zaferi, yok olacağı tahmin edilen bir milletin, gerektiğinde vatanı uğruna severek ölüme koşmasının anıtlaşmış bir örneğidir.

Millet olarak büyük bir özverinin sonucu kazanılan tarihi zaferin onurunu ve gururunu daima yaşayacağız ve bizleri büyük bir millet yapan Çanakkale ruhunu her zaman koruyacağız. Aziz ecdadımızın kanlarıyla sulanmış cennet vatanımızın her karış toprağı nice kahramanlık destanlarını haykırmaktadır. Tarihimizin her bir sayfası, onların şan ve şerefini anlatmaktadır. Böyle bir ecdadın varisleri olmanın haklı gururuyla başımız dik, alnımız açık bir şekilde geçmişten ibret alarak Çanakkale ruhunu canlı tuttuğumuz müddetçe ulaşamayacağımız hedef, başaramayacağımız iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem olmayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale Savaşları'nın ve tüm kahramanlarını, iç ve dış güvenlik harekâtında şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Dün 17:57 TSİ - Osmaniye 13 Okunma

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