Huzurevi Sakinlerinden Vali Al'a ziyaret

Huzurevi sakinlerini temsilen Vali Al’ı ziyaret eden Turgut Altun, Mehmet Şevket Karataş, Nedim Turgutoğlu ve Selahattin Holat’a Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ile Özden Huzurevi Müdürü Sabit Demir eşlik etti.

Ziyaret sırasında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Vali Kerem Al’a Huzurevindeki etkinlikler konusunda bilgi verdi.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Kerem Al ise “Kültürümüzde her daimbüyüklerimize hürmet gösterilmiş, yaşlılarımız ata sayılmış, kan bağı olmasa da baba, ana mevkiine konulmuşlardır. Yaşlı olmak başlıca hürmet vesilesidir. Onlara saygı ve sevgi göstermek için başka bir hususa gerek yoktur. Bu vesileyle, tüm yaşlılarımızın 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, tüm büyüklerimize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu

Bayramlarda ve diğer özel günlerde kendilerini Özden Huzurevi’nde her zaman ziyaret eden Vali Kerem Al’ı bugün de kendilerinin ziyaret etmek istediklerini belirten Huzurevi sakinleri iserahat ve huzurlu bir ortamda yaşadıklarını ifade ederek, başta Vali Kerem Al olmak üzere, kendilerine bu güzel ortamı sağlayan herkese teşekkür ettiler.