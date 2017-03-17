Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:03 TSİ- Osmaniye

Başkan Kara, Çanakkale Zaferi'ni kutladı

Başkan Kadir Kara’nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi’nin 102.Yıldönümü Mesajı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102 ’inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek kahramanca savaşan ecdadın, miras bıraktıkları bu kutsal vatanın bölünmez bütünlüğü için daima aynı milli ruhla mücadele edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Kadir Kara;

Çanakkale savaşları büyük Türk Milletinin ayağa kalktığı dirilişi ve yükselişidir. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik içinde tek vücut, tek yürek verdiği şanlı mücadelesi insanlık tarihinde eşi olmayan kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi aziz milletimizin silaha karşı imanın kazandığı bir zaferidir.

Vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi ve minarelerden yükselen ezan sesinin dinmemesi için başta Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor mukaddes hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.”

Dün 18:03 TSİ - Osmaniye 20 Okunma

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