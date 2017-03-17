ADSM'de İş Güvenliği Eğitimi

Merkezin toplantı salonunda düzenlenen eğitimlere, Osmaniye Devlet Hastanesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu Semra Temiz katıldı. Sunum eşliğinde yaptığı eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, iş sağlığı mevzuatı iş kazaları, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kamularında bilgiler verildi.İş kazalarını önlemek, çalışanların huzurlu ve güvenli bir şekilde çalışma hayatını sürdürmesi ve bilgilenmesi amacıyla belirli periyotlarda"İş Güvenliği Eğitim"programlarının düzenlenmekte olduğu belirtilerek, "İşsağlığı vegüvenliği, İş Sağlığı Güvenliği (İSG) kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. Çalışanların işkazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir. Bu kapsamda belirli periyotlarda eğitimler düzenlenmektedir." denildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE