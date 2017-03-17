Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:11 TSİ- Osmaniye

OKÜ'de Çanakkale Zaferi konulu panel düzenlendi

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından Üniversitemiz Amfisi’nde Çanakkale Zaferi konulu program düzenlendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı Coşkun Akköllü yaptı. Akköllü, ‘Tarihi şanla şerefle ve başarılarla dolu bir millet için bir dönüm noktası olan en büyük destanların bile onun yanında sönük kaldığı Çanakkale Zaferini andığımız bugün bizler Türk gençliği olarak şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle ve göğsümüz kabarık anmaktayız. Evet, Çanakkale bir destandır. Bu kutlu günün biz Türk gençleri olarak hakkıyla idrak edilmesi ve uyanışa bir kapı açması dileği ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Tarihçi Osman Satık Çanakkale Zaferi’ni salonu dolduran öğrencilere anlattı.
Türk milleti kahramanlarını anmak, vefalarını göstermek zorunda olduğunu ifade eden Osman Satık, “Bazı tarihçiler diyor ki, ‘Eğer tarih sahnesinden Türkleri çıkarırsanız, tarihin içerisinde hiçbir şey kalmaz” diyor. Tarihe şan veren bu yiğitlerimize vefa borcumuzu bu yüzden ödemek zorundayız. Çanakkale, insanlığın mahşerlerinden birisidir. Orada yaşananları genel olarak düşünürsek, mahşer benzetmesinin ne kadar doğru olduğunu görürüz. Aslında Çanakkale’de olaylar yaşanmadan önce savaş bizim savaşımız değildi. Savaş sömürge peşine düşmüş devletlerin savaşıydı diye konuştu.
Çanakkale yarım milyon insanın yok olmasına neden olduğunu da ifade eden Osman Satık, “Çanakkale bize günümüzü yorumlama ihtiyacı hissettirdiğinde ne olursanız olun güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Çanakkale’deki şehitlerimize elbette üzülüyoruz, ağlıyoruz ama günümüzde şehitlerimize ağlamanın vakti değil aksine güçlü olmanın vakti, güçlü olacağız, çalışacağız, üreteceğiz ve hayata hazır hale geleceğiz. Anadolu tabiri ile kemiklerimizi kemirtmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dün 18:11 TSİ - Osmaniye 18 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Koca, Çanakkale Zaferini kutladı mask

Koca, Çanakkale Zaferini kutladı

OKÜ'de Çanakkale Zaferi konulu panel düzenlendi mask

OKÜ'de Çanakkale Zaferi konulu panel düzenlendi

ADSM'de İş Güvenliği Eğitimi mask

ADSM'de İş Güvenliği Eğitimi

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı mask

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı
BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 558
Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı mask

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı

Noter huzurunda kura ile bin kişi işsahahibi oldu mask

Noter huzurunda kura ile bin kişi işsahahibi oldu

Kanatlı Kümes Hayvanları Üreticileri Derneği'ne 'horoz dövüşü' baskını mask

Kanatlı Kümes Hayvanları Üreticileri Derneği'ne 'horoz dövüş...

İsmail Sert adaylığını açıkladı mask

İsmail Sert adaylığını açıkladı

Ankara'daki Osmaniyeliler'in Başkanı Yine Talip Ersoy Oldu mask

Ankara'daki Osmaniyeliler'in Başkanı Yine Talip Ersoy Oldu

Yeşildere Köyü'nde kaya ıslahı çalışması mask

Yeşildere Köyü'nde kaya ıslahı çalışması

Eroğlu: Çanakkale Ruhu'nu her daim korumalıyız mask

Eroğlu: Çanakkale Ruhu'nu her daim korum...

Milli İrade Cami Derneği Yönetiminden Milli Eğitim Müdürüne Ziyaret mask

Milli İrade Cami Derneği Yönetiminden Milli Eğitim Müdürüne...

İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi, Şehit ve Gaziler Derneğini Ziyaret Etti mask

İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi, Şehit ve Gaziler Derneğini Ziy...

Mimar Asker, deneyimlerini öğrencilere aktardı mask

Mimar Asker, deneyimlerini öğrencilere aktardı

Derneklere proje desteği verilecek mask

Derneklere proje desteği verilecek

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı mask

Osmaniye'de 50 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı

Polisten huzur toplantısı mask

Polisten huzur toplantısı

BEĞEN 1.6 B
TAKİP ET 558