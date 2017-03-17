OKÜ'de Çanakkale Zaferi konulu panel düzenlendi

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı Coşkun Akköllü yaptı. Akköllü, ‘Tarihi şanla şerefle ve başarılarla dolu bir millet için bir dönüm noktası olan en büyük destanların bile onun yanında sönük kaldığı Çanakkale Zaferini andığımız bugün bizler Türk gençliği olarak şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle ve göğsümüz kabarık anmaktayız. Evet, Çanakkale bir destandır. Bu kutlu günün biz Türk gençleri olarak hakkıyla idrak edilmesi ve uyanışa bir kapı açması dileği ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Tarihçi Osman Satık Çanakkale Zaferi’ni salonu dolduran öğrencilere anlattı.

Türk milleti kahramanlarını anmak, vefalarını göstermek zorunda olduğunu ifade eden Osman Satık, “Bazı tarihçiler diyor ki, ‘Eğer tarih sahnesinden Türkleri çıkarırsanız, tarihin içerisinde hiçbir şey kalmaz” diyor. Tarihe şan veren bu yiğitlerimize vefa borcumuzu bu yüzden ödemek zorundayız. Çanakkale, insanlığın mahşerlerinden birisidir. Orada yaşananları genel olarak düşünürsek, mahşer benzetmesinin ne kadar doğru olduğunu görürüz. Aslında Çanakkale’de olaylar yaşanmadan önce savaş bizim savaşımız değildi. Savaş sömürge peşine düşmüş devletlerin savaşıydı diye konuştu.

Çanakkale yarım milyon insanın yok olmasına neden olduğunu da ifade eden Osman Satık, “Çanakkale bize günümüzü yorumlama ihtiyacı hissettirdiğinde ne olursanız olun güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Çanakkale’deki şehitlerimize elbette üzülüyoruz, ağlıyoruz ama günümüzde şehitlerimize ağlamanın vakti değil aksine güçlü olmanın vakti, güçlü olacağız, çalışacağız, üreteceğiz ve hayata hazır hale geleceğiz. Anadolu tabiri ile kemiklerimizi kemirtmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.