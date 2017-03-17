Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 18:25 TSİ- Osmaniye

Koca, Çanakkale Zaferini kutladı

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, Çanakkale Zaferi dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alparslan Koca, "Çanakkale Zaferi Cumhuriyete giden yol, hürriyet ateşidir.

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, “Çanakkale zaferi özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın güneşidir diyerek 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünü kutladı. Koca,” Cumhuriyete giden yol, hürriyet ateşidir. Çanakkale Edirnelisinden Karslısına nice koç yiğitlerimizin el ele, omuz omuza diriliş mücadelesini başlattığı ve zafere ulaştırdığı yerdir. 1915'den günümüze yansıyan sevgidir, umuttur, kahramanlık destanın adıdır. Şanlı tarihimizde sayısız destanlar vardır. Çanakkale Destanı onlardan biridir. Çanakkale Destanı yokluğa rağmen inançla yazılan kahramanlığın en güzel örneğidir. Bizlere bu güzel ülkemizi, Cumhuriyetimizi, özgürlüğü ve bağımsızlığı miras bırakan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Şanlı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyorum " Dedi.

Dün 18:25 TSİ - Osmaniye 23 Okunma

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