Mustafa Demir, OKÜ Rektörü Türk'ü ziyaret etti

Osmaniyeli İşadamları, Mustafa Demir, Hasan Ersoy, Adem Küpeli ile birlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Retörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Murat Türk'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Retörü Prof. Dr. Murat Türk ise, ziyaretten dolayı işadamlarına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Sağolsun hemşehrilerim göreve atanmam dolayısıyla beni yalnız bırakmadılar. Mustafa Demir ve arkadaşlarına ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"dedi.