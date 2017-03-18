Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:03 TSİ- Osmaniye

CHP Osmaniye Çanakkale Zaferini Kutladı

CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni yazılı bir açıklama ile kutladı.

Başkan Ünlü açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"18 Mart aynı zamanda Ulusal bütünlüğün ve Cumhuriyet’in temel değerlerinin korunduğu gün olduğunu belirterek 102 yıl önce canı ve kanı pahasına yedi düvele dur diyen ve işgali önleyen Mehmetçik hem dünya savaşının seyrini değiştirdi, hem de dost düşman herkesin askeri deha dediği Mustafa Kemal’i altın harflerle tarihin onurlu sayfalarına kalıcı biçimde kaydetmiştir.

Bağımsızlığın da özgürlüğün de yolu etnik köken ve mezhep ayrımı yapmadan birlikten geçmektedir. Bu gerçek günümüzde de yaşamsal bir gerçeğidir.

102 yıl önce Çanakkale’de destan yazan aziz milletimizin Mustafa Kemal’in önderliğinde kazandığı Çanakkale zaferini yürekten kutluyor, orada şehit düşen ikiyüzelliüçbin (253000) şehidin aziz hatırası önünde minnet ve şükran duygularımla eğiliyorum."

Nedim ÜNLÜ

CHP Osmaniye İl Başkanı

Dün 16:03 TSİ - Osmaniye 27 Okunma

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