Osmaniye Barosu, 20'nci kuruluş yıldönümünü kutladı

Kutlamalar çerçevesinde Baro Gençlik Meclisinin düzenlemiş olduğu etkinlikler sona erdi. Yapılan masa tenisi ve bowling turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ayrıca etkinlikler kapsamında Osmaniye gençlik Sanat Tiyatrosu tarafından "Çöz Çözebilirsen" adlı iki perdelik komedi oyunu sahnelendi. Baro Başkanı Avukat Dilem Aksoy, "Bundan 20 yıl önce 12 Mart 1997 yılında kurulmuş olan baromuz kurulduğu günden bu yana avukatlık kanununun kendisine vermiş olduğu görev ve yetki bilinci ile hareket etmiş; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ile ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını korumanın yanında hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak görevlerini demokratik ilkelere göre sürdüren bir baro olmuştur. Ben bu güne kadar baromuzda görev almış tüm başkanlarımıza ve onların kurullarına bir kez daha teşekkür ederim. Şu anda 325 üyesi 80 stajyeri ile yargının kurucu unsurlarından avukatlık mesleğinin meslek örgütü olan Osmaniye Barosu olarak her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Baromuz görevlerini yerine getirirken kurumsal yapıya haiz bir tüzel kişilik sıfatı ile çeşitli komisyonları aracılığı ile çalışmaktadır." dedi. Osmaniye Barosu Bünyesinde çeşitli komisyonlar kurulduğunu da belirten Aksoy, "Komisyonlarımız; İnsan Hakları Komisyonu, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Staj Eğitim komisyonu, Avukat Hakları İzleme Merkezi, Gençlik Meclisi, Yasa izleme Komisyonu ve Kültür ve Sanat Komisyonudur. Baromuz bu komisyonlar vasıtası ile katılımcı bir baro sloganı ile kurulduğu günden bu yana insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden yana bir tavır sergilemiştir. Ben bu gün burada bu güzel organizasyonu planlayan ve gerçekleştiren Osmaniye Barosu Gençlik Meclisine ve Osmaniye Barosu Personeline ve elbette bize büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha kanıtlayan tüm meslektaşlarına sonsuz teşekkür ederim." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE