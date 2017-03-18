Osmaniye'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler mezarları başında anıldı. Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki tören, Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanlığı'nın çelenginin anıta sunulması ile başladı. Saygı duruşu, Saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Yarbay Tarık Şentuna günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Yarbay Şentuna, tüm şehit polis asker ve öğretmenler ile 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan menfur darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşları minnet ve şükran duygularla anıldığını belirterek, "Şehitlerimizin şehitler günü idrak etmenin onurunu ve gururunu birlikte yaşıyoruz." dedi. Vali Kerem Al, yarbay Şentuna'yı konuşmasından dolayı tebrik etti. Şehit kızı Yeşim Yaren Ölmez'in gözyaşları içinde okuduğu 'Şehit' isimli şiir tüm katılımcıları duygulandırdı. Daha sonra ise Vali Kerem Al şeref defterini imzaladı. Vali Al şeref defterine, "Vatan ve bağımsızlık sevdalısı Kahraman Türk milletinin “ya hep, ya hiç” diyerek varlık ve yokluk mücadelesi verdiği, maddi imkânları neredeyse sıfırlanmış olan bir devletin galeyana gelmiş olan maneviyatıyla en kesif orduları dize getirip zamana ve çağlara inancın ve azmin mührünü vurduğu, tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 102. Yılını kutlamanın gururu ve onurunu yaşıyoruz. Çanakkale Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela” dediği, zamanın en modern ordularının en modern silahlarla donanıp üzerimize geldiği, fakat karşılarında, saçları; vatana, bayrağa ve mukaddesata kurban olsun diye kınalanmış, ölümü öldüren yiğitleri buldukları ve bu mukaddes topraklara düşman ayağı değmesin diye seve seve şahadet şerbetinin içildiği yerdir." diye yazdı Kuran'ın Kerim okunması sonrasında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, tüm şehitlerin ruhu için dua yaptı. Son olarak Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu ve diğer protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bırakıp, Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilediler.