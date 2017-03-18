Ferdi sporlar için spor kompleksi projesi

Osmaniye Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye Belediyesi iş birliği ile yapılacak olan ‘Ferdi Sporlar İçin Spor Kompleksi Projesi’nde çalışmalar başladı. Eyüp Sultan Mahallesi’ne yapılacak olan proje, Osmaniye’de bireysel sporların gelişmesine büyük katkı sağlayacak.Arsası Osmaniye Belediyesi tarafından tahsis edilen ve içerisinde4 adet ferdi sporlar salonu, 1 adet uluslar arası müsabakalar uygun spor salonu, 31 adet çalışma ofisi, 1 adet 70 kullanıcılı seminer salonu, 1 adet toplantı odası, 9 adet antrenör odası, 1 adet fitness salonu, teknik hacimler, depolar, revir, mescit, kafeterya ve restaurant bulunan tesis,100 dönüm arazi üzerine inşa edilecek.Osmaniye’de sporu en iyi seviyelere getireceklerini söyleyen Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız genelinde il bazında kurumumuzun Osmaniye Belediyesi ile birlikte yürüttüğü ‘Ferdi Sporlar İçin Spor Kompleksi Projesi çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Zemin etüdünün Müdürlüğümüz tarafından yapılan proje, Osmaniye’de bireysel ve takım sporları adına büyük bir kazanç olacaktır." diye konuştu.

Haber; İbrahim EMÜL/OSMANİYE