Başak Gazetesi
OSMANİYE
Dün 16:14 TSİ- Osmaniye

Öğrenciler Okulları için kulaç attılar

Osmaniye'de okullar arası düzenlenen müsabakada öğrenciler Okulları için kulaç attılar

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından yapılan okullar arası minik, küçük, yıldız kategorilerinde yüzme yarışları yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzunda Yapılan yarışmalara yaklaşık 120 sporcu, 8 ve 15 yaş gruplarında öğrenciler katılırken, kurbağalama, kelebek, karışık, sırt ve serbest dalda kulaçlar atıldı. Yarışma sonunda yapılan ödül töreninde konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 2014 Kasım ayında açılan bir tesisin meyvelerinin alınmaya başlandığını belirterek, "O günden bu güne şu anki meyveleri sizler de görüyorsunuz. İnşallah bu çocuklarımız grup şampiyonalarında, Türkiye Şampiyonalarında ilimizi, Avrupa şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında, Olimpiyat Şampiyonalarında ülkemizi temsil ederler. Bir zamanlar bizler, çok affedersiniz, Karaçay deresinde yüzerken şimdi çocuklarımız tam olimpik yüzme havuzunda yüzüyorlar. Devletimizin gücü hamdolsun şu an bu tür tesisleri yapmakta mükellef. Devletimizin gücünü yapılan bu tesislerde de görebiliriz Şu anda Kadirli ilçemizde dahi yarı olimpik yüzme havuzu yapılıyor. Olimpiyat branşları içerisinde yüzme çok önemli. Çünkü bu dalda yaklaşık 50 adet madalya dağıtılıyor. Hatırlarsanız bir yüzücü vardır MichealPhelps, yarıştığı 8 branşta 7 altın bir gümüş madalya kazanmıştı. Bizim buradaki amacımız çocuklarımız bir yandan spor yaparken bir yandan da özgüveninin gelişmesi, paylaşmayı öğrenmesi, rekabeti öğrenmesi. Ve bu çocuklar bizim geleceğimiz." dedi. Tesislerin sadece yüzme branşı için değil diğer tüm tesislerin çocukların spor yapması için açık olduğunu ve ailelerin çocuklarını antrenörlere teslim etmesini isteyen Demir, "Diyoruz ki ‘Neden Türkiye Cumhuriyeti 30 branş içerisinden 8 madalya alıyor?' siz çocuklarınızı antrenörlerimize teslim etmezseniz, antrenörlerimiz de çocukları daha fazla çalıştıramazsa biz de iyi sporcular çıkartamayız. Biz tesislerimizi 7/24 ilkesine göre çalıştırmazsak, antrenörlerimizi 7/24 ilkesine göre çalıştıramazsak da iyi sporcular çıkaramayız. Sizler çocuklarınızı bize gönderin bizler de inşallah iyi çalıştıralım ondan sonra Avrupa Şampiyonlarımız, Dünya Şampiyonlarımız, Olimpiyat Şampiyonlarımız çıksın." dedi. Derece giren okullara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Yüzme havuzu Tesis Amiri Musa Torun ve Antrenörler tarafından verildi.

Dün 16:14 TSİ - Osmaniye 36 Okunma

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