Genç çiftçilere 240 koyun dağıtıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine ilişkin Karara dayanılarak hazırlan ve Resmi Gazetede yayınlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinden Osmaniye'ye, Gıda Atrım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca 112 adet Hayvansal Üretim, 47 adet Bitkisel Üretim ve diğerleri olmak üzere toplamda 159 adet projenin uygun görüldüğü, bu kapsamda şuana kadar toplam 151 adet projenin tamamlandığı kaydedildi. Genç çiftçilerin projeleri tamamlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Küçükbaş Hayvancılık Projeleri kapsamında Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Mustafa Örel, İl Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Arazi Edindirme Şube Müdür Vekili Özkan Bayrak, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili Sinan Ünal, hak sahibi çiftçiler ve görevli personellerin katılımı ile bir tören düzenlendi. Törende İvesi Koyunu Projesinden Merkez İlçede 2 adet, Sumbas İlçesine 4 adet proje olmak üzere toplamda 6 adet Genç Çiftçi Projesinin hayvanları teslim edildi. Yapılan teslim töreninde hibe desteklemesi kapsamında 228'i erkek ve 12'si dişi olmak üzere 240 baş İvesi Koyunu dağıtımı yapıldı. İl Müdür Vekili Mustafa Örel, hak sahibi genç çiftçilere başarılar ve bereketli kazançlar diledi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE